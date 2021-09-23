الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق أعيرة نارية على أهالي قرية سلوا بحري بأسوان

إطلاق أعيرة نارية
إطلاق أعيرة نارية

شهدت قرية سلوا بحري بمركز كوم أمبو بأسوان، مساء الخميس، إطلاق أعيرة نارية بواسطة مجموعة من الأشخاص على أهالي القرية دون معرفة سبب الأزمة، إلا أن الأهالي تمكنوا من احتجاز عدد منهم وكان بحوزتهم أسلحة نارية.

كما شهدت القرية انتشار حالة من الفزع بين الأهالي، إثر إطلاق أعيرة نارية بطريقة مرعبة، لكن لم يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية بواسطة مجموعة من الأشخاص على أهالي قرية سلوا بحري، وتحفظوا عليهم وتم تسليمهم لضباط مركز شرطة كوم أمبو عند وصولهم إلى القرية، ولم يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الواقعة للسيطرة الأمنية وعودة الأمن والأمان إلى القرية مرة أخرى وتأمين الأهالي المقيمين بها، وتم القبض على عدد من الأشخاص المتسببين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

أسوان ضباط تحقيق أمن أسوان محافظة أسوان الأعيرة النارية الأسلحة النارية سلوا بحرى

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