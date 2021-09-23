مصادر تونسية: قيس سعيد سيعلن غدًا الحكومة الجديدة برئاسة توفيق شرف الدين

كشفت مصادر تونسية، اليوم الخميس، أن الرئيس قيس سعيد سيعلن غدًا الحكومة الجديدة برئاسة توفيق شرف الدين.

وأوضحت مصادر محلية، أن قيس سعيد سيعلن تركيبة الحكومة برئاسة توفيق شرف الدين، ضمن خطاب رسمي يعود فيه على الأمر الرئاسي الصادر أمس، وذلك حسب صحيفة "الشروق" التونسية.

وأكدت الصحيفة أن أغلب الوزراء سيتغيرون فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي.

قيس سعيد يعلن استمرار التدابير الاستثنائية

واتّهم رئيس تونس قيس سعيد، أطرافا لم يسمّها، بدفع المليارات في الدول الأجنبية لتشويهه واغتياله، معلنا استمرار التدابير الاستثنائية التي تم فرضها يوليو الماضي كما سيكلف رئيس حكومة جديد على أساسها.

وقال قيس سعيد في كلمة ألقاها من ولاية سيدي بوزيد، الاثنين الماضي، إنّ الوضع على جميع الجوانب كان يستوجب اللجوء للتدابير الاستثنائية وتفعيل الفصل 80 لإنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن الخطر مايزال جاثما على البلاد ولا يمكنه أن يترك البلاد لهم ولفسادهم.

وأكد الرئيس التونسي أنه لن يتنازل حتى يأتي الدستور بما يريده الشعب كما وعد بوضع قانون انتخابي جديد، مضيفا "قضيتنا ليست قضية حكومة وإنما منظومة متكاملة ".

وأوضح الرئيس التونسي أنه ترك الوقت يمر منذ أخذه للإجراءات الاستثنائية للتمييز بين الوطني والفاسد، مؤكدا أنه كان من الممكن أن تكون الإجراءات التي أعلنها أشد.

وأضاف قيس سعيد، "نحن في مرحلة تاريخية ونقوم بعملية تصحيح للثورة التونسية ولن يستطيع أحد السطو على حقوق الشعب المشروعة في العمل والحرية والكرامة الوطنية".

وشدد الرئيس التونسي على أنه عمل جاهدا على عدم المساس بأي حرية على الإطلاق رغم أن الكثيرين مكانهم وراء القضبان، مشيرا إلى أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا لم يسّمها بالتآمر على تونس في الداخل والخارج، مؤكدا عقد أطراف محلية اجتماعات بالخارج للتآمر على الوطن.