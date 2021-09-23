الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأمريكى يكشف هوية قائد داعش المخطط لهجوم مطار كابول

هجوم مطار كابول
هجوم مطار كابول

كشف الجيش الأمريكي هوية القيادي في تنظيم "داعش خراسان" في أفعانستان الذي قتل في غارة جوية أمريكية بسبب تورطه في الهجوم على مطار كابول ما أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وإصابة آخرين بخلاف مقتل واصابة مئات الأفغان المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان مساء اليوم إن المدعو "كبير عيدي"، هو القيادي في تنظيم "داعش- خراسان" الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في 27 أغسطس الماضي وكان مرتبطا بشكل مباشر  بالهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا خارج مطار كابول، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن "كبير عيدي" كان "المخطط" للهجوم على مطار كابول واستُهدف بطائرة بدون طيار أمريكية في شرق أفغانستان بعد يوم من التفجيرين الانتحاريين في 26 أغسطس الماضي بمطار كابول.

وقال الجيش الأمريكي في بيان سابق له عقب الغارة "تشير الدلائل الأولية إلى أننا قتلنا الهدف"، لكنه أنكر وقوع إصابات في صفوف المدنيين الأفغان خلال هذه الغارة وتبين لاحقا مقتل وإصابة مدنيين ما سبب حرجا كبيرا لوزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضح الجيش الأمريكي أن الضربة التي استهدفت " كبير عيدي " وقعت في إقليم ننجرهار شرق كابول والمتاخم لباكستان، وأدت إلى مقتله هو وشريكه الذي كان برفقته في السيارة.

وكان الرئيس جو بايدن تعهد في أعقاب هجوم مطار كابول بعدم ترك من نفذ الهجوم قائلا " لن نسامح ولن ننسى. سوف نلاحقك ونجعلك تدفع".

وتخضع ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار في أفغانستان لمزيد من التدقيق بعد هجوم منفصل بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل 10 مدنيين، بينهم سبعة أطفال، في كابول في 29 أغسطس الماضي، بحسب الصحيفة.

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