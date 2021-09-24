طلاب الدبلومات الفنية يسيطرون على عمليات البحث بالسوشيال ميديا

سيطر طلاب الثانوية العامة الفنية على بحث مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور رابط تنسيق الكليات والمعاهد الخاص بهم، حيث شهدت السوشيال العديد من التساؤلات حول الموضوع.



وكانت أبرز الاسئلة عن الكليات التي يمكن التقديم عليها، حيث تساءلت نادية أشرف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أن مجموع71 ٪ يمكن أن تتقدم به إلى أي كلية، وقال البعض ماهي الكليات التي يمكن أن يذهبوا لها بعيدا عن المعاهد التي لا يفضلها الكثير.

وتردد الحديث عن التنسيق القديم والجديد الذي سوف يظهر فور الإعلان عن نتائج التنسيق، وقال محمد زكريا إن التنسيق ذلك للعام الماضي، بينما الجديد يظهر بعد الإعلان عن نتيجته، وعلق "إحنا بنعمل الرغبات الأول والتنسيق بعدها مش مع بعض الاتنين او العكس".

"يا جماعة التقديم بتاعي كده كويس ولا إيه وهل مثلا لو جالي معهد سوهاج وخلاص مش هروحه ومش عايزاه عادي أخش تجارة ياريت اللي عارف يفيدني مجموعي 95.52٪، كما شاركت سماح زيدان بسؤال عن ما يمكن أن تقبل به من كلية أو معهد.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 أعوام، كما أنه تم فتح باب التنسيق اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل، كما شددت الوزارة على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتنسيق والتوزيع الجغرافي وقواعد القبول بالكليات.

كما يجب على الطلاب طاعبة استمارة الترشيح عقب إعلان النتيجة وإرفاقها مع أوراق التقديم للجامعة، وأوضحت الوزارة أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية عام 2021 نظام الثلاث سنوات «تجاري- صناعي – سياحة وفنادق – زراعي – مساعدي خدمات صحية» عام 2021 بكليات الجامعات المصرية والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2021/2022.

نسيق الكليات والمعاهد الخاص