الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

طلاب الدبلومات الفنية يسيطرون على عمليات البحث بالسوشيال ميديا

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية

سيطر طلاب الثانوية العامة الفنية على بحث مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور رابط تنسيق الكليات والمعاهد الخاص بهم، حيث شهدت السوشيال العديد من التساؤلات حول الموضوع.

 وكانت أبرز الاسئلة عن الكليات التي يمكن التقديم عليها، حيث تساءلت نادية أشرف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أن مجموع71 ٪  يمكن أن تتقدم به إلى أي كلية، وقال البعض ماهي الكليات التي يمكن أن يذهبوا لها بعيدا عن المعاهد التي لا يفضلها الكثير.

وتردد الحديث عن التنسيق القديم والجديد الذي سوف يظهر فور الإعلان عن نتائج التنسيق، وقال محمد زكريا إن التنسيق ذلك للعام الماضي، بينما الجديد يظهر بعد الإعلان عن نتيجته، وعلق "إحنا بنعمل الرغبات الأول والتنسيق بعدها مش مع بعض الاتنين او العكس".

"يا جماعة التقديم بتاعي كده كويس ولا إيه وهل مثلا لو جالي معهد سوهاج وخلاص مش هروحه ومش عايزاه عادي أخش تجارة ياريت اللي عارف يفيدني مجموعي 95.52٪، كما شاركت سماح زيدان بسؤال عن ما يمكن أن تقبل به من كلية أو معهد.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 أعوام، كما أنه تم فتح باب التنسيق اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل، كما شددت الوزارة على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتنسيق والتوزيع الجغرافي وقواعد القبول بالكليات.
 كما يجب على الطلاب طاعبة استمارة الترشيح عقب إعلان النتيجة وإرفاقها مع أوراق التقديم للجامعة، وأوضحت الوزارة أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية عام 2021 نظام الثلاث سنوات «تجاري- صناعي – سياحة وفنادق – زراعي – مساعدي خدمات صحية» عام 2021 بكليات الجامعات المصرية والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2021/2022.

نسيق الكليات والمعاهد الخاص
نسيق الكليات والمعاهد الخاص
نسيق الكليات والمعاهد الخاص
نسيق الكليات والمعاهد الخاص
مواقع التواصل فيس بوك تنسيق وزارة التعليم الجامعات السوشيال ميديا الثانوية العامة الرغبات وزارة التعليم العالي 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

الأهلى يوجه رسالة دعم إلى موسيمانى

بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

أول تعليق من منة شلبى بعد ترشيحها لجوائز الإيمى

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حى الطيرة