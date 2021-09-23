وكيل الأزهر يلتقى سفير بنجلادش بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمقر مشيخة الأزهر، محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، ووفدًا من الوزارات المختلفة في بنجلاديش؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين بنجلاديش والأزهر في مجال التعليم.

قال الدكتور الضويني، إن رسالة الأزهر تستهدف مجابهة التطرف والانحراف، من خلال منهجه الوسطي الذي يدعو إلى التقارب والتعايش بين كل الشعوب على اختلاف أديانهم، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم مختلف سبل الدعم لخدمة الدعوة الإسلامية في بنجلاديش ولجميع الدول الإسلامية، سواء عبر المنح المخصصة للدراسة في الأزهر، أو من خلال تدريب استضافة أئمة ووعاظ بنجلاديش وتدريبهم على مواجهة التطرف والتشدد من خلال الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في العلوم الشرعية والعربية بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، فضلًا عن إيفاد بعثات تعليمية أزهرية لنشر القيم والتعاليم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه أكد سفير بنجلادش بالقاهرة، أن الأزهر هو مظلة العلوم التي يستظل بها المسلمون في العالم أجمع بمنهجه الوسطي وفكره المستنير، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يوليه الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لطلاب بنجلادش ولأبناء المسلمين من الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف والاستفادة من خبراته؛ خصوصًا في مجال تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية.