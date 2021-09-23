الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل

شهد طريق أبو سمبل بأسوان، مساء الخميس، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر.

على الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل، حيث كان يستقلها ٤ أفراد إلا أن منهم شخصين بصحة جيدة، بينما أصيب شخص ولقى آخر مصرعه، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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