الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. مناقشة ترجمة رواية «حياة أورلاندو» لـ أميرة بدوى

أميرة بدوي
أميرة بدوي

يستضيف صالون «ضي» حفل توقيع ترجمة رواية «حياة أورلاندو» للقاصة أميرة بدوي، الأحد، التي صدرت مؤخرا عن «دار العين» للنشر.

ويشارك في المناقشة الدكتورة داليا يوسف أستاذ مساعد الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة والشاعر والناقد والمترجم أسامة جاد، ويدير النقاش الكاتب الصحفي والشاعر محمد حربي.

وتتناول رواية «أورلاند» سيرة حياة شاب إنجليزى نبيل وتمتد إلى أكثر من ثلاثمائة عام، بينما يبلغ السادسة والثلاثين فقط في نهاية الرواية، وقد تحول إلى امرأة.

وترصد الرواية أحوال المجتمع الإنجليزى طوال ثلاثة عصور، وتقدم نقدًا عنيفا له، وتستكشف بهذه السيرة التغيرات التى طرأت على أورلاندو الجل، وأورلاندو المرأة، أو غيرهما من الذوات، ومن هنا تطرح فرجينيا وولف تساؤلات عدة عن مفهوم الزمن، والهوية الإنسانية.

 

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حياة أورلاندو أميرة بدوي فرجينيا وولف دكتورة داليا يوسف المترجم أسامة جاد الشاعر محمد حربي صالون ضي

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