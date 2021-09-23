الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: سنواصل العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة على مبادرته للدعوة لقمة النظم الغذائية في موعدها رغم التحديات.

وقال الرئيس السيسى أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر انخرطت في صياغة موقف أفريقى موحد يعكس أولويات الشعوب القارة وخصوصيتها.

وتابع الرئيس السيسى: «سنواصل العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات سعيا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الافريقى 2063».

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانا بضرورة توفير غذاء صحى للطالبات والطلاب.

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