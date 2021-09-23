وزير الخارجية ونظيره اليونانى يبحثان التعاون بين البلدين

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعا، اليوم، مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، على هامش لقاءات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن لقاء شكري ونظيره اليوناني لمتابعة التنسيق حول الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

شكري يلتقي نظيره اليوناني في الأمم المتحدة

وأشار حافظ إلى أن لقاء شكري وديندياس جاء في إطار استمرار التعاون الوثيق والمثمر بين مصر واليونان.

ووصل شكري لنيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

شكري يلتقي نظيره اليوناني في الأمم المتحدة

وكذلك شارك شكري، أمس، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.