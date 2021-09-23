الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية اقتناعًا بأهمية توفير الغذاء

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية، اقتناعا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب، ومع حرية الشراكات الدولية في تحقيق هذا الهدف، حيث باتت مصر، إحدى أكبر الدول تنفيذا لهذا البرنامج في المنطقة.

وأضاف السيسي، في كلمته أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه على المستوى الوطني، دشنت مصر حوارا وطنيا شاملا منذ ديسمبر 2020، ضم كل المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول لنظام غذائي صحي ومستدام.

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