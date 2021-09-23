الكويت: 42 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يسجل 411.3 ألف حالة

سجلت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 411 ألفا و358 حالة.

أوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2443 حالة، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 65 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 408 آلاف و224 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.