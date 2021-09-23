زيادة مخصصات الدعم وارتفاع رأس مال الصندوق السيادي.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الخميس، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى تبنته مصر منذ عام 2016 فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى ومن بينها خفض معدلات الدين العام من 108% في عام 2016/2017 لـ89.8% فى عام 2020-2021، وخفض معدل التضخم من 23.3% خلال عام 2016-2017 لـ 5.4% فى عام 2020-2021، بالإضافة إلى سد الفجوة فى ميزان المدفوعات ورفع كفاءة المنظومة الضريبية وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

https://www.dostor.org/3579417

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر إحتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لتصل المخصصات الموجهة إلى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة فى العام 2019-2020 إلى 327.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الدعم النقدى المشروط "برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعى" بقيمة 18.5 مليار جنيه فى العام 2019-2020، وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية وتطوير المظلة التأمينية والمعاشات.

https://www.dostor.org/3579432

يقترب صندوق مصر السيادى من إتمام عامه الثانى منذ إعلان تعيين الدكتور أيمن سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق مطلع أكتوبر 2019، ليشهد خلال تلك الفترة انطلاقة كبيرة ما بين تعظيم رأس المال وإطلاق صناديق فرعية فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إبرام اتفاقات مع كبرى الشركات والمستثمرين، ويستعرض "الدستور" فى السطور الآتية أبرز محطات نشاط الصندوق:

https://www.dostor.org/3579766

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، تقريرا عن بعض جهود الجهاز خلال شهر أغسطس الماضي، ومنها انتهاء الجهاز من تقييم 4 آلاف و805 موظفين مرشحين للتعيين بوزارة الري والموارد المائية والانتقال للعاصمة الإدارية، إلى جانب تدريب 6 آلاف و698 موظفا مرشحا للانتقال للعاصمة وذلك على عدة برامج تدريبية منها الجدارات السلوكية والبرامج التخصصية.

https://www.dostor.org/3579511