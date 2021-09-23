مايا مرسي تشكر وزير التعليم العالي على منحة مجانية للطالبة أميرة شعبان

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على استجابته الفورية لطلب المجلس القومي للمرأة لتحقيق حلم الطالبة أميرة شعبان بنت قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم والحاصلة على الثانوية العامة منازل لعام 2021م بتفوق، وتحلم بالحصول على منحة مجانية بكلية الطب جامعة الفيوم طوال سنين الدراسة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق شكرها للوزير على دعمه للفتاة المتفوقة وتحقيق حلمها لتكون طبيبة، مشيرة الى ان الدولة المصرية تؤكد كل يوم أنها تقف بجانب بناتها وأبنائها وتدعم المتفوقين منهم، بدعم من قيادة سياسية حكيمة تؤمن بهم وتمهد لهم الطريق لمستقبل مشرق، لينطلقوا ويثبتوا جدارتهم فى جميع المجالات.

وأكدت رئيسة المجلس على فخرها بهذه الفتاة البطلة التي تحدت كل الصعاب لكي تتمكن من تحقيق حلمها ولم تستسلم لأي ظروف وكانت أكبر وأعظم من أي تحديات، مؤكدة أنها نموذج مشرف نفخر به جميعًا متمنية لها مزيد من النجاح والتفوق.

وكان المجلس القومي للمرأة قد تابع ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية طلب احد الفتيات تشير إلى أنها قد التحقت بفصول محو الأمية وأكملت دراستها وتفوقت في جميع المراحل الدراسية حتى وصلت الى مرحلة الثانوية العامة، واستطاعت الحصول على نسبة ٩٤% وتمكنت من الالتحاق بكلية الطب جامعة الفيوم، ولكن لعدم قدرة أسرتها على تحمل مصاريف الكلية ناشدت بالحصول على منحة مجانية خلال السنوات الدراسية.

وقامت الدكتورة مايا مرسي بالتواصل تليفونياً مع الدكتور خالد عبد الغفار لشرح حالة الفتاة، وعلى الفور قام سيادة الوزير بتوجيه تعليماته بتحمل مصاريف الطالبة خلال سنوات التحاقها بالكلية، وقد تواصل المسئولين بالطالبة وإبلاغها بقرار الوزير .