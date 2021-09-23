الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسي تشكر وزير التعليم العالي على منحة مجانية للطالبة أميرة شعبان

مايا مرسي
مايا مرسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على استجابته الفورية لطلب المجلس القومي للمرأة لتحقيق حلم الطالبة أميرة شعبان بنت قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم والحاصلة على الثانوية العامة منازل لعام 2021م بتفوق، وتحلم بالحصول على منحة مجانية بكلية الطب جامعة الفيوم طوال سنين الدراسة. 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق شكرها للوزير على دعمه للفتاة المتفوقة وتحقيق حلمها لتكون طبيبة، مشيرة الى ان الدولة المصرية تؤكد كل يوم أنها تقف بجانب بناتها وأبنائها وتدعم المتفوقين منهم، بدعم من قيادة سياسية حكيمة تؤمن بهم وتمهد لهم الطريق لمستقبل مشرق، لينطلقوا ويثبتوا جدارتهم فى جميع المجالات.

وأكدت رئيسة المجلس على فخرها بهذه الفتاة البطلة التي تحدت كل الصعاب لكي تتمكن من تحقيق حلمها ولم تستسلم لأي ظروف وكانت أكبر وأعظم من أي تحديات، مؤكدة أنها نموذج مشرف نفخر به جميعًا متمنية لها مزيد من النجاح والتفوق.

وكان المجلس القومي للمرأة  قد تابع ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي  والمواقع الإلكترونية طلب احد الفتيات تشير إلى أنها قد التحقت بفصول محو الأمية وأكملت دراستها  وتفوقت في جميع المراحل الدراسية حتى وصلت الى مرحلة الثانوية العامة، واستطاعت الحصول على نسبة ٩٤%  وتمكنت من الالتحاق بكلية الطب جامعة الفيوم، ولكن  لعدم قدرة أسرتها على تحمل مصاريف الكلية ناشدت بالحصول على منحة مجانية خلال السنوات الدراسية. 

وقامت الدكتورة مايا مرسي بالتواصل تليفونياً مع الدكتور خالد عبد الغفار لشرح حالة الفتاة، وعلى الفور قام سيادة الوزير بتوجيه تعليماته بتحمل مصاريف الطالبة خلال سنوات التحاقها بالكلية، وقد تواصل المسئولين بالطالبة وإبلاغها بقرار الوزير .

التعليم العالي التواصل الاجتماعي وزير التعليم العالي مواقع التواصل الاجتماعي المجلس القومي للمرأة محافظة الفيوم الدولة المصرية المواقع الإلكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

مصادر تونسية: قيس سعيد سيعلن غدًا الحكومة الجديدة برئاسة توفيق شرف الدين

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

أول تعليق من منة شلبى بعد ترشيحها لجوائز الإيمى

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حي الطيرة