الرئيس السيسى: مصر باتت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية فى المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر باتت إحدى أكبر الدول تنفيذا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر المسجلة التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الأمم المتحدة بشأن النظمِ الغذائية، خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر انخرطت في صياغة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات شعوب القارة والتحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي.

وتابع الرئيس السيسي: نعتزم استمرار العمل مع أشقائنا الأفارقة لمواجهة التحديات الغذائية سعيا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.