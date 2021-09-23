الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: مصر باتت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية فى المنطقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر باتت إحدى أكبر الدول تنفيذا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر المسجلة التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الأمم المتحدة بشأن النظمِ الغذائية، خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر انخرطت في صياغة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات شعوب القارة والتحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي.  

وتابع الرئيس السيسي: نعتزم استمرار العمل مع أشقائنا الأفارقة لمواجهة التحديات الغذائية سعيا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

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وائل لطفي

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