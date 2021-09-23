الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على هامش اجتماعات الأمم المتحدة..

شكرى يلتقى نظيره اللاتيفى فى إطار التعاون مع دول البلطيق

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره اللاتيفي في نيويورك

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعا، اليوم، بنظيره اللاتيفي إدجارز رينكفيتش، على هامش لقاءات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن لقاء شكري مع وزير خارجية لاتيفا بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ضوء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا وجميع دول البلطيق على كافة المستويات.

اجتماع شكري ووزير خارجية لاتيفيا

ووصل شكري لنيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكذلك شارك شكري، أمس، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وزير الخارجية الامم المتحدة شكرى وزير خارجية لاتيفيا نيويورك مصر البلطيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

أول تعليق من منة شلبى بعد ترشيحها لجوائز الإيمى

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود بعد إجراء «قلب مفتوح»

محمد الباز يكتب: هيكل.. لماذا لم يكتب الأستاذ مذكراته؟

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

ضياء السيد يفجر مفاجأة بشأن الفيديو المسرب عن شيكابالا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حي الطيرة

وزير الخارجية اللبنانى والسفيرة الأمريكية يبحثان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: تعزيز العلاقات مع مصر أهم أهدافنا