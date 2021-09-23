شكرى يلتقى نظيره اللاتيفى فى إطار التعاون مع دول البلطيق

على هامش اجتماعات الأمم المتحدة..

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعا، اليوم، بنظيره اللاتيفي إدجارز رينكفيتش، على هامش لقاءات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن لقاء شكري مع وزير خارجية لاتيفا بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ضوء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا وجميع دول البلطيق على كافة المستويات.

اجتماع شكري ووزير خارجية لاتيفيا

ووصل شكري لنيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكذلك شارك شكري، أمس، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.