ريمون مقار يحذر من شخص ينتحل صفة وظيفية بشركة فنون مصر

حذرت شركة فنون مصر للإنتاج والتوزيع في بيان رسمي لها من التعامل مع أي شخص ينتحل الصفة الوظيفية بالشركة.

وجاء البيان: «نظرا لما تم تداوله في الفترات الأخيرة من ادعاء شخص يدعى علاء الهواري بأنه يعمل بشركة فنون مصر للإنتاج والتوزيع ويدعي الصفة الوظيفية بالشركة ويقوم بعمل كاستنج وخلافه».

ونفت الشركة علاقتها بهذا المدعي، مشيرا إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الذي ينتحل الصفة الوظيفية لأغراض مشبوهة.

وأعلنت الشركة أنه لا يوجد عمل كاستنج لأي عمل جديد، وسيتم الإعلان عن أي كاستنج في المستقبل لأي من الأعمال الجديدة على الصفحات الخاصة بالشركة فقط.

وقالت الشركة إنها تخلي مسؤليتها عن أي شخص ينتحل الصفة الوظيفية للشركة.