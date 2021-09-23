الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تجدد الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووى وتحث إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات

السفير محمد الملا
السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا

جدد السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، الدعوة إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى، قائلا: إن على إسرائيل الاستجابة للالتزامات الدولية فى هذا الشأن.

وأعرب السفير الملا عن سعادته بارتفاع عدد الدول المؤيدة لموقف مصر والمجموعة العربية ودول عدم الانحياز هذا العام ضمن أعمال المؤتمر العام الـ 65 لوكالة الطاقة الذرية وانخفاض عدد الدول المعارضة والممتنعة عن التصويت مقارنة بالأعوام السابقة.

وشدد على ضرورة استجابة إسرائيل لضمانات وكالة الطاقة الذرية وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي ووقف التصعيد والتسلح النووي فى المنطقة.

وكانت المجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز الأعضاء فى وكالة الطاقة الذرية قد أطلقا، اليوم الخميس، مبادرة لوقف التسلح النووي فى الشرق الأوسط وتطبيق معايير الوكالة على جميع الدول دون استثناء وقد حظيت المبادرة بموافقة الغالبية.

وقد ألقى السفير صلاح عبدالشافي سفير فلسطين فى فيينا كلمة خلال أعمال المؤتمر، داعيا خلالها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وقد تضامن معه في نفس الموقف جميع السفراء العرب.

وشدد عبدالشافي على المخاطر الواسعة التى يمثلها البرنامج النووي الإسرائيلي والانحياز الأمريكي السافر للسياسات الإسرائيلية في المنطقة، مشيرا إلى ما أسماه "التستر الدولي" على الخروقات والجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فى فلسطين.

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