بالأسماء.. ضحايا حادث سير طريق «السويس ـ الإسماعيلية»

استقلبت ثلاجة حفظ الموتى بمحافظة السويس، مساء الخميس، جثة إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بطريق السويس الإسماعيلية.

استقبل مستشفى السويس العام مصابين نقلتهما سيارات الإسعاف من موقع الحادث بالقرب من قرية العمدة بحي الجناين، وذكر محضر الحادث أن المتوفى هو قائد السيارة الملاكى ويدعى (عبد الحميد فايز عبد الحميد سلطان)، ٢٥ سنة، مقيم بـ69 شارع الجوهرى كفر أحمد عبده القديم بالأربعين.

حادث سير طريق «السويس ـ الإسماعيلية»

وذكر المحضر أن المصابين هما إيهاب رمضان محمد، 48 سنة، من مركز أبو كبير بالشرقية ويعاني من سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد إيهاب رمضان، 15 سنة من مركز أبو كبير بالشرقية ويعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وشهد طريق السويس الإسماعيلية انقلاب سيارة نقل فوق سيارة ملاكي بطريق السويس ـ الإسماعيلية، ولقى على إثره شخص مصرعه وأصيب اثنان.

حادث سير طريق «السويس ـ الإسماعيلية»

وتلقى إسعاف السويس بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل واصطدامها بأخرى ملاكي بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي بمنطقة التطوير بطريق السويس الإسماعيلية.

ووجه رئيس هيئة الإسعاف بالسويس الدكتور محمد طنطاوي سيارات إسعاف لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

حادث سير طريق «السويس ـ الإسماعيلية»

وكلف وكيل صحة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير مستشفى السويس العام الدكتور مينا فوزي، برفع حالة الطوارئ لاستقبال المصابين، فور تلقي البلاغ بتحرك المصابين في اتجاه المستشفى.