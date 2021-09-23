الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثالث على التوالي.. «الدستور» داخل سرداق عزاء المشير طنطاوي بأسوان (صور)

عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي

شهدت قرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة بأسوان، الخميس، لليوم الثالث علي التوالي استقبال أهالي القرية وأسرة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق للأهالى بالقرية، وأهالي المحافظة بأكملها  لأداء واجب العزاء.

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عزاء المشير طنطاوي 

وحرص أهالي قرية أبوسمبل على افتراش سرداق عزاء كبير داخل القرية لاستقبال الأهالي والقيادات الشعبية والتنفيذية داخل المحافظة، حيث إنهم حرصوا على تعليق لافتة داخل السرداق مكتوب عليها أبوسمبل والنوبة وأسوان تنعى ابنها فقيد الوطن المشير حسين طنطاوى.

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عزاء المشير طنطاوي 

وسادت حالة من الحزن والأسي داخل النوبة بشكل عام وقرية أبوسمبل مسقط رأس المشير طنطاوي بشكل خاص، لفقدانهم واحدًا منهم، بجانب أن أخلاقه العالية وتواضعه مع الأهالي جعلت من الشخصيات المحببة جدًا للجميع، كما أن هناك العديد من كبار السن بالقرية الذين جمعتهم معه مواقف في صغر عند قدومه برفقة عائلته، وغيرها من أعماله الإنسانية.

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عزاء المشير طنطاوي 

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عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي
عزاء المشير طنطاوي
أسوان اليوم المشير طنطاوي لليوم الثالث على التوالى اليوم الخميس واجب العزاء مسقط رأسه النوبة أبوسمبل

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