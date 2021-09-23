الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تدشين جائزة سيد حجاب لشعر العامية برعاية «الدستور»

سيد حجاب
سيد حجاب

أعلنت ميرفت الجسرى عن إطلاق جائزة سيد حجاب لشعر العامية المصرية فى دورتها الأولى، برعاية مؤسسة «الدستور».

وكشفت زوجة الشاعر الراحل عن أن الجائزة تأتى تزامنًا مع الذكرى الثمانين لميلاد «حجاب»، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٣ فى يناير المقبل.

ويترأس لجنة التحكيم الشاعر الكبير مجدى نجيب، والجائزة موجهة للأصوات الشعرية الصاعدة. وتستضيف «الدستور» فعاليات المؤتمر الخاص للإعلان عن الفائزين بالجائزة فى دورتها الأولى، كما ستنشر أبرز القصائد من الأعمال المتقدمة، بالإضافة لرعاية طبع الديوان الفائز.

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