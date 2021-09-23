الإثنين.. غادة العبسي تناقش روايتها «كوتسيكا» بمكتبة البلد

تستضيف مكتبة البلد حفل توقيع ومناقشة رواية "كوتسيكا" للكاتبة الروائية غادة العبسي ويناقشها الكاتب الصحفي سيد محمود، وذلك في الساعة السابعة مساء الإثنين بمقر مكتبة البلد.

وتتبع العبسي عبر روايتها كوتسيكا سيرة مصنع كوتسيكا لصناعة الكحول والبيرة بمنطقة طرة في مصر قبل أكثر من مئة عام، من خلال حكاية عائلة كوزيكا اليونانية التي استقرت بمصر في ظل ظروف اجتماعية وثقافية وسياسية ودينية فارقة في تاريخ مصر واليونان.

يكتشف القارئ مع رحلة الرواية التي تقع في أكثر من 370 صفحة، كيف هاجر تيوخاري كوزيكا من اليونان إلى الإسكندرية، وأصبح شاهدًا على مذبحة الإسكندرية الشهيرة وما وقع بعدها من احتلال بريطانيا لمصر، كيف أسس أول فابريكة للكحول في الشرق الأوسط بمساعدة أخيه "بوليخروني"، وألحق بها مصنعًا آخر لصناعة البيرة، تسرد الرواية حقائق عن حياة اليونانيين في مصر خلال تلك الفترة وحتى قيام ثورة 23 يوليو، إسهامات الصنّاع الأجانب في نهضة مصر الصناعية التي حاربتها انجلترا بقوة، عالم المال والرشاوى والصفقات، وحصول تيوخاري على لقب ملك السبرتو،استكمال أحد أفراد العائلة لمسيرة الأب والعم، وقصة حبه الشهيرة مع نجمة السينما الصامتة الأمريكية بيرل وايت، المنافس الفعلي والوحيد لشارلي شابلن على إيرادات السينما الأمريكية، القصة التي شغلت الصحافة العالمية آنذاك إثر علاقتهما لمدة تقترب من اثني عشر عامًا.

تزخر "كوتسيكا" بتساؤلات دينية وعرقية، يطرحها ويناقشها الأبطال أنفسهم، تأملات حول المسيح ومدى التقارب الذي جمع بين يوناني ومسيحي مصر كأرثوذوكسيين، يهود مصر وكيف تعامل المجتمع المصري معهم. تحكي غادة من وقائع ما حدث في تلك الفترة، سواء اضطهاد أو دعاوى تكفير أو قبول ومؤازرة تصل إلى حد بناء "كوتسيكا" لمسجد يصلي به المسلمون العاملون في مصنع الكحول والبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن الكاتبة غادة العبسي قد حصلت على العديد من الجوائز المحلية والعربية، منها جائزة أخبار الأدب عن روايتها الإسكافي الأخضر وجائزة دبي الثقافية عن مخطوط روايتها الأولى الفيشاوي، إضافة إلى جائزة نازك الملائكة للإبداع النسوي عن قصة مانوليا، وجائزة نادي القصة المصري عن أفضل قصة قصيرة " بيت اللوز"، وقد وصلت روايتها ليلة يلدا الصادرة عن دار التنوير إلى القائمة القصيرة في كل من جائزة الشيخ زايد لهذا العام وجائزة ساويرس الثقافية.