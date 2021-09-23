وزير المالية يكرم نائب التنسيقية خلال إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني

كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مجهوداته في نجاح اكتمال منظومة الإيصال الإلكتروني، وبدء إطلاقها.

وقال إبراهيم رمضان، مدير مشروع الإيصال الإلكترونى، وعضو التنسيقية خلال مؤتمر إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى، إن تنفيذ هذه المنظومة يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتحليل البيانات، والقضاء على الفساد من خلال حوكمة التعاملات المالية، عن طريق تتبع المعاملات المالية بين المستهلك والبائع فى نفس اللحظة من خلال الإيصال الإلكتروني.

وأضاف رمضان، أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يحقق العديد من المزايا المهمة التى تعود على الاقتصاد بوجه عام، حيث تعتبر المنظومة خطوة جادة نحو تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمى وإدراجه فى الاقتصاد الرسمى بشكل فعال بإزالة المعوقات، كما أن تطبيقها يعمل على تحقيق التكامل الإلكترونى فى منظومة البيع والشراء بين مقدم الخدمة من التجار والمتعاملين من المستهلكين.