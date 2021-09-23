الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إعلان تفاصيل الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري

الفنان يوسف إسماعيل
الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر المجلس الأعلى للثقافة بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، وإسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، للكشف عن تفاصيل دورته الرابعة عشرة.

أعضاء لجنة التحكيم 

وكشفت إدارة المهرجان خلال المؤتمر عن أسماء لجنة التحكيم للعروض المسرحية، حيث يرأسها الدكتور الفنان أحمد حلاوة وبعضوية (الموسيقار علي سعد والفنان مفيد عاشور والفنان وليد عوني والكاتب محمد السيد علي ومهندس الديكور أيمن انور والمخرج محمد عمر ومقرر اللجنة محمد البنان)، أما أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدي هم: (ا. د محمد شيحة رئيسا للجنة تحكيم المقال النقدي) و(ا. د أحمد مجاهد عضوا) و(د. سامية حبيب عضوا) و(خالد الطويلة مقرر اللجنة).

المهرجان القومي يعرض نماذج مميزة في المسرح 

ويستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

محمد رياض يعلن عن المكرمين في الدورة ال١٤

وكان الفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان أعلن عن تكريم كل من الفنانة إلهام شاهين مؤكدا انه بدات في المسرح وله مسيرة طويلة وكبيرة فيه، كما أعلن تكريم الفنان أشرف عبدالغفور وذلك رغم كونه عضو اللجنة العليا للمهرجان مشيرا إلا انه رفض في البداية ولكنهم أصروا علي تكريمه نظرا لقيمته المسرحية الكبيرة.

مهرجان القومي الأعلي للثقافة اللجنة العليا أحمد مجاهد المهرجان القومي للمسرح المجلس الأعلى للثقافة

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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