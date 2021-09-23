تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في حلقة نقاشية بشأن تأهيل الناجيات من العنف

شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسة إدراك تحت عنوان " نظرة على الإطار الوطني لتأهيل السيدات والفتيات الناجيات من العنف".

حلقة نقاشية بشأن تأهيل الناجيات من العنف

ومثل التنسيقية، النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر والنائب محمد عبد العزيز أعضاء مجلس النواب بمجلس النواب.

كما شارك في الندوة كل من الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، والدكتور أمينة عثمان مسئول وحده المرأة الآمنة بالقصر العيني، و جاكلين ممدوح مدير إدارة المرأة بالقصر العيني، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإداريةـ والمقدم تامر عبد المنعم من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وهبة لطفي من المركز المصري لحقوق المرأة .

حلقة نقاشية بشأن تأهيل الناجيات من العنف

وأكدت النائبة أميرة صابر في كلمتها على أهمية وجود تشريع جديد خاص بالعنف الأسري، كما أشادت بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقت مؤخرا، مؤكدةً على أن السعى نحو تحقيقها سيكون إنجازا كبيرا فيما تحققه مصر في هذا الملف. كما أكدت على ضرورة أعادة النظر في قانون العقوبات الحالي.

حلقة نقاشية بشأن تأهيل الناجيات من العنف

وعبرت النائبة سها سعيد في كلمتها على صدق مساعي الدولة المصرية في تحسين أوضاع المرأة بشكل عام والذي تضمنته استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، وأن بعض النصوص في قانون العقوبات تمييزية ضد المرأة ولا تتسق مع ما منحه دستور ١٤ لها.

وأعلنت سها سعيد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة للتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن توفير وحدات سكنية مجهزة من مشروعات الوزارة بجميع المحافظات لإستضافة المعيلات من الناجيات من العنف حتى استقرار أوضاعهن وتمكينهن اقتصاديًا حفاظًا على سلامتهن وسلامة أبنائهن.

حلقة نقاشية بشأن تأهيل الناجيات من العنف

أدارت الجلسة نجوى إبراهيم أمين سر لجنة الحماية المجتمعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.