الاتحاد الإفريقى يبحث مع الناتو تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب والأمن البحرى

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، اليوم الخميس، مباحثات في بروكسل مع نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ميرسيا جيوانا.

وأوضح الاتحاد الافريقي - في بيان اليوم: أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك مع "الناتو" لاسيما في مجال بناء القدرات ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والاستعداد للكوارث.

وفي غضون ذلك، بحث مفوض الاتحاد الأفريقي للأمن مع يوتا أوربيلاينن المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية قضايا السلام والأمن والحكم في إفريقيا والتطورات المقلقة في منطقة القرن والساحل.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة التشاور والمشاركة بشكل مكثف على أساس الأولويات المشتركة.

وفي سياق متصل، أجرى مفوض الاتحاد الأفريقي للأمن مباحثات مع المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيز لينارسيك، ركزت على سبل تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لاسيما في حقوق الانسان والقانون الدولي.

الجديربالذكر، استعرض سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية وامكيلي ميني، في لقاء مع مجموعة السفراء الأفارقة، ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، وشجّعهم على الدعوة إلى تنفيذها بنجاح في بلدانهم.

وأوضح بيان الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، أن وامكيلي ميني بحث أيضا في جنيف مع ريبيكا جرينسبان، رئيسة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تعزيز العلاقات وآفاق التعاون المشترك.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن مطلع العام الجاري عن بدء تفعيل التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في خطوة تتزامن مع جهود مشروع التكامل القاري الطموح وهو أحد المشروعات الرئيسية في أجندة 2063.

وتبلغ نسبة التجارة التي تقوم بها البلدان الإفريقية مع بعضها البعض ما بين 16 - 18% فقط، فيما يتم الجزء الأكبر من تجارة القارة مع بقية العالم، معظمها الصادرات الإفريقية في المواد الخام بما في ذلك السلع الاستخراجية مثل النفط والغاز والمعادن المعرضة لتقلبات السوق.