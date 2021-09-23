الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على أهم المحاور الفكرية فى دورة «الكاتب المصرى»

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي

عقد المهرجان القومي للمسرح المصرى في دورته الـ14 مؤتمرًا صحفيًّا؛ للكشف عن تفاصيل دورته الجديدة الخميس، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان والفنان إسماعيل مختار، مدير المهرجان ورئيس البيت الفنى للمسرح والناقد جرجس شكرى، والنجم محمد رياض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

وأعلن جرجس شكرى، خلال المؤتمر الصحفى عن أهم المحاور الفكرية والندوات التى ستقام خلال فعاليات المهرجان، حيث ستقام تلك الفعاليات فى الفترة من 29 سبتمبر الحالى وحتى 2 أكتوبر المقبل.

يتضمن اليوم الأول الأربعاء 29 سبتمبر الحالى فى تمام الحادية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة ظهرًا، جلسة فكرية مكونة من ثلاثة محاور فكرية، وهم المسرح الشعرى من القصيدة العمودية إلى الشعر الحديث ويقدمه د. أسامة أبوطالب، يعقبه محور فكرى آخر  بعنوان نصوص المسرح الغنائى بين الرافد الأجنبى والأصول المصرية يقدمه د.مصطفى سليم، بعدها تتناول ياسمين حسيب محورًا فكريًّا جديدًا بعنوان التراجيديا من الترجمة والاقتباس إلى التجربة المصرية.

فى نفس اليوم، عقب الجلسة الأولى تقام جلسة أخرى من الواحدة والنصف ظهرا وحتى الثالثة عصرا تتضمن محورين  فكريين، هما الكوميديا (النص الكوميدى من المصدر الاجنبى إلى النص المصرى) تقدمه د. ايمان عز الدين وا. ليليت فهمى، والميلودراما (من الغنائية إلى مسرح الدم والدموع) يقدمه أحمد الحناوى ود. اسماء بسام، ثم فى الثالثة مساء تقام ندوة تكريمية للفنان أشرف عبدالغفور يقدمها الفنان مفيد عاشور.

فى الرابعة مساء تقام ندوة تكريمية وحفل توقيع كتاب (المتمردة) للنجمة إلهام شاهين ويقدم الندوة  ويحاورها الكاتب الصحفى جمال عبدالناصر.

أما اليوم الثانى من الفاعليات فيشهد جلستين فكريتين الأولى تحمل ثلاثة محاور فكرية وهي دور الترجمة فى النهضة المسرحية يقدمها د مصطفى سليم ثم نجوم الاقتباس فى المسرح المصرى من الرواد حتى مطلع الألفية الجديدة يقدمها د عمرو دوارة، ثم التمصير فى المسرح المصرى من الرواد إلى المسرح المعاصر تقدمها د نجوى عانوس.

أما الجلسة الثانية فهى تحمل محورين فكريين هما الكاتب المسرحى المصرى من المقاومة والواقعية الاشتراكية إلى ما بعد النكسة يقدمها كل من د. سمير الخطيب ود. ياسر علام، أما المحور الفكرى الثانى فهو استلهام التراث الشعبى فى المسرح المعاصر بين التأصيل والتجديد يقدمه الناقد: أحمد زيدان ود.سامية حبيب، وعقب الجلستين يقدم الناقد احمد هاشم فى تمام الثالثة عصرا ندوة تكريمية وحفل توقيع كتاب (بناء مصرى قديم) للمخرج المسرحى إميل جرجس، يعقبها ندوة تكريمية فى الرابعة عصرا  للفنان سامى مغاورى يقدمها الفنان يوسف إسماعيل.

كذلك تتضمن اليوم الثالث جلستين فكريتين، الجلسة الأولى فى الواحدة ظهرا وتتضمن محورين فكريين هما مسرح الطفل بين الاقتباس والتأليف تقدمه الكاتبة فاطمة المعدول، والمحور الفكرى الثانى هو الكاتب المسرحى فى تسعينيات القرن العشرين، بين الإبداع والابتداع تقدمه المخرجة عبلة الروينى والمخرجة عبير على.

كذلك ستضمن الجلسة الثانية محور فكرى بعنوان الكتابة المسرحية فى الألفية الثالثة يقدمها كل من د. اسماء يحيى الطاهر والناقد جرجس شكرى، وذلك فى تمام الثالثة عصرا.

تتضمن اليوم الرابع والأخير المحاور الفكرية والندوات الموافق السبت 2 أكتوبر المائدة المستديرة وهى بعنوان (الكتابة المسرحية فى عصر الصورة) و(شهادات لمجموعة من كتاب المسرح المصرى) يديرها الناقد جرجس شكرى، وذلك فى تمام الحادية عشرة ظهرا، يعقبها ندوة تكريمية وحفل توقيع كتاب لكل من الفنان الكبير فاروق فلوكس يقدمها الفنان محسن منصور فى الثالثة والنصف مساء، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل تقدمها الناقدة هند سلامة فى الرابعة والنصف مساء، وتقام جميع الندوات والمحاور الفكرية فى المجلس الأعلى للثقافة.

مهرجان مهرجان القومي الأعلي للثقافة الأربعاء العليا البيت الفني للمسرح سامي مغاوري التجربة المصرية المجلس الأعلى للثقافة فاطمة المعدول رئيس البيت الفني

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