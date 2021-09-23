33 عرضًا مسرحيًا في الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل مؤتمرًا صحفيًا الخميس؛ للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى ٩ أكتوبر المقبل.

وأعلن الناقد باسم صادق عضو لجنة الاختيار والمشاهدة أنه يشارك في مسابقة المهرجان هذا العام ٣٣ عرضا مسرحيًا من مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، على مختلف المسارح بالقاهرة والجيزة.

أكد صادق أن البيت الفني للمسرح يشارك بـ٥ عروض هي "فريدة" للمخرج أكرم مصطفى و"أحدب نوتردام" إخراج ناصر عبد المنعم، و"قاع" اخراج محمد مرسي، و"جنة هنا" اخراج محمد صابر، و"dogs" إخراج كمال عطية، وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ٥ عروض هي "اه كارميلا" إخراج أشرف على، و"الظل" إخراج سامح الحضري، و"النداهة" إخراج ريهام عبد الرازق، و"مهاجر برسبان" إخراج جمال ياقوت، و"كيفين" إخراج حسام عادل.

يشارك مسرح الهناجر بعرضي "المسيرة الوهمية" إخراج طارق الدويري، و"ديجافو" إخراج أحمد فؤاد، أما صندوق التنمية الثقافية يشارك بـ ٣ عروض هي "مشعلو الحرائق" إخراج محمد مرسي، و"لا حقيقة عند بوابة راشمون" إخراج محمد مرسي، و"لكنها تدور" إخراج عمرو صلاح الدين.

تشارك دار الأوبرا بعرض واحد هو "ايزيس" إخراج كريمة بدير، ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين هما " تغريبة بنت الزناتي" اخراج منار زين، و"كهف رام" إخراج حسن سعد.

ويشارك المسرح المستقل ب٥ عروض هي و"هنا القاهرة" للمخرجة رشا الجمال، و"التجربة الدنماركية" للمخرج صلاح ايهاب، و"وفاة بائع متجول" للمخرج سعيد مدكور ، و"اسمي أوسكار" اخراج احمد رجائي، و" مسيرة في الغابة" إخراج فادي أحمد.

تشارك النقابات ومنظمات المجتمع المدني بعرضا واحدا هو "ملحمة السويس" اخراج محمد ذكي، كما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرضي " أحداث لا تمت للواقع بصلة" اخراج محمد طنطاوي، و" الجانب الاخر" اخراج هاني رابح، والبنوك والشركات تشارك بعرضا واحدا "الصندوق الاسود " اخراج صلاح العالي، ويشارك المسرح الجامعي بعرض " قابل للكسر" للمخرج لبيب عزت، و"سالب صفر" اخراج اسلام خالد.

يشارك المعهد العالي للفنون المسرحية بعرضين "سالب واحد" للمخرج عبد الله صابر و"برنتانيا" للمخرج مينا لويز و"أحدهم" للمخرج محمد عماد، ومن المسرح الخاص يشارك في المسابقة عرضا واحدا بعنوان "أنا مش مسؤول" اخراج محمد جبر.