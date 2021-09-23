الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

33 عرضًا مسرحيًا في الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل مؤتمرًا صحفيًا الخميس؛ للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى ٩ أكتوبر المقبل.

وأعلن الناقد باسم صادق عضو لجنة الاختيار والمشاهدة أنه يشارك في مسابقة المهرجان هذا العام  ٣٣ عرضا مسرحيًا من مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، على مختلف المسارح بالقاهرة والجيزة.

أكد صادق أن البيت الفني للمسرح يشارك  بـ٥ عروض هي "فريدة" للمخرج أكرم مصطفى و"أحدب نوتردام" إخراج ناصر عبد المنعم، و"قاع" اخراج محمد مرسي، و"جنة هنا" اخراج محمد صابر، و"dogs" إخراج كمال عطية، وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ٥ عروض هي "اه كارميلا" إخراج أشرف على، و"الظل" إخراج سامح الحضري، و"النداهة" إخراج ريهام عبد الرازق، و"مهاجر برسبان" إخراج جمال ياقوت، و"كيفين" إخراج حسام عادل.

يشارك مسرح الهناجر بعرضي "المسيرة الوهمية" إخراج طارق الدويري، و"ديجافو" إخراج أحمد فؤاد، أما صندوق التنمية الثقافية يشارك بـ ٣ عروض هي "مشعلو الحرائق" إخراج محمد مرسي، و"لا حقيقة عند بوابة راشمون" إخراج محمد مرسي، و"لكنها تدور" إخراج عمرو صلاح الدين.

تشارك دار الأوبرا بعرض واحد هو "ايزيس" إخراج كريمة بدير، ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين هما " تغريبة بنت الزناتي" اخراج منار زين، و"كهف رام" إخراج حسن سعد.
ويشارك المسرح المستقل ب٥ عروض هي و"هنا القاهرة"  للمخرجة رشا الجمال، و"التجربة الدنماركية" للمخرج صلاح ايهاب، و"وفاة بائع متجول" للمخرج سعيد مدكور ،  و"اسمي أوسكار" اخراج احمد رجائي، و" مسيرة في الغابة" إخراج فادي أحمد.

تشارك النقابات ومنظمات المجتمع المدني بعرضا واحدا هو "ملحمة السويس" اخراج محمد ذكي، كما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرضي " أحداث لا تمت للواقع بصلة"  اخراج محمد طنطاوي، و" الجانب الاخر" اخراج هاني رابح، والبنوك والشركات تشارك بعرضا واحدا "الصندوق الاسود " اخراج صلاح العالي، ويشارك المسرح الجامعي بعرض " قابل للكسر" للمخرج لبيب عزت، و"سالب صفر" اخراج اسلام خالد.

يشارك المعهد العالي للفنون المسرحية بعرضين "سالب واحد" للمخرج عبد الله صابر  و"برنتانيا" للمخرج مينا لويز  و"أحدهم" للمخرج محمد عماد، ومن المسرح الخاص يشارك في المسابقة عرضا واحدا بعنوان "أنا مش مسؤول" اخراج محمد جبر.

الشركات مجتمع الثقافة وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب لشباب الصندوق الأسود صندوق التنمية الثقافية أحمد فؤاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

أول تعليق من منة شلبى بعد ترشيحها لجوائز الإيمى

ضياء السيد يفجر مفاجأة بشأن الفيديو المسرب عن شيكابالا

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

«التعليم» تكشف تفاصيلًا جديدة بشأن المتطوعين للعمل بالحصة

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار.. حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حي الطيرة

وزير الخارجية اللبنانى والسفيرة الأمريكية يبحثان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: تعزيز العلاقات مع مصر أهم أهدافنا