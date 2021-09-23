التحقيق مع عصابة سرقة المحولات الكهربائية بالعياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمساعدة الأهالي، اليوم، من ضبط عاطلين لاشتراكهما مع آخر هارب جاري ضبطه في تكوين تشكيل عصابي تخصص فيما بينهم في سرقة المحولات الكهربائية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مفادها تمكن أهالي قرية بيدف بدائرة المركز من ضبط عاطلين أثناء سرقة أحد المحولات الكهربائية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام الأهالي بضبط عاطلين اشتركا مع آخر تمكن من الهرب في سرقة المحولات الكهربائية، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.