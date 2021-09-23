الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عصابة سرقة المحولات الكهربائية بالعياط

سرقة المحولات الكهربائية
سرقة المحولات الكهربائية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمساعدة الأهالي، اليوم، من ضبط عاطلين لاشتراكهما مع آخر هارب جاري ضبطه في تكوين تشكيل عصابي تخصص فيما بينهم في سرقة المحولات الكهربائية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مفادها تمكن أهالي قرية بيدف بدائرة المركز من ضبط عاطلين أثناء سرقة أحد المحولات الكهربائية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام الأهالي بضبط عاطلين اشتركا مع آخر تمكن من الهرب في سرقة المحولات الكهربائية، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الأجهزة الأمنية أمن الجيزة ضبط عاطلين تشكيل عصابي سرقة المحولات الكهربائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

أول تعليق من منة شلبى بعد ترشيحها لجوائز الإيمى

ضياء السيد يفجر مفاجأة بشأن الفيديو المسرب عن شيكابالا

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

«التعليم» تكشف تفاصيلًا جديدة بشأن المتطوعين للعمل بالحصة

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار.. حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حي الطيرة

وزير الخارجية اللبنانى والسفيرة الأمريكية يبحثان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: تعزيز العلاقات مع مصر أهم أهدافنا