مصرع شخصين فى حريق شقة شرق الإسكندرية

لقى شخصان مصرعهما إثر نشوب حريق هائل بالطابق السابع عشر، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية، أحدهما قفز على عقار، مقابل مكون من 4 طوابق بعد أن اشتعلت النيران فى ملابسه وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية وامتدادها لشقة مجاورة بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان المنتزه، رفقة سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء التابعة إلى الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار.

بالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بإحدى الشقق السكنية في الطابق السابع عشر وأن أحد السكان حاول الهرب من الشقة بالقفز من أعلى عقار مجاور مكون من 4 طوابق، مما تسبب في مصرع شخصين، تم نقلهما الي مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة علي حريق بأحد العقارات المجاورة لمستشفى المدينة للمرأة شارع كمال الدين صلاح بمنطقة سموحه، بسبب انفجار جهاز تكييف داخل إحدى الشقق دون حدوث إصابات.

تلقى قوات الحماية المدنية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد عقارات منطقة سموحة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، لمحل الواقعة برفقة سيارات الحماية المدنية والإسعاف.

بالمعاينة والفحص تبين انفجار جهاز تكييف داخل إحدى الشقق دون حدوث إصابات، ونزول السكان إلى الشارع خوفًا من النيران والأدخنة المتصاعدة، حتى تم فصل التيار الكهربائي والغاز؛ حفاظًا على الأرواح عن العقار حتى لا تمتد النيران إلى المستشفى والعقارات المجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإطفائه بعد الدفع بـ3 سيارات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.