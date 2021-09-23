وزيرة التضامن تدشن قافلة «فرصة» للتمكين الاقتصادي في الفيوم

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم نموذج محاكاة لجلسة تعديل السلوك للتحفيز على العمل والإنتاج التي يطبقها برنامج "فرصة" لتوعية الأسر بأهمية الانتقال من الحصول على الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

وسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من السيدات والأسر وذوي الهمهم مشاريع إنتاجية منها ماكينات للخياطة ومشروعات بقالة ومشروعات ترويسكل.

وشهدت قافلة التمكين الاقتصادي التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وهي “البر والتقوى المصرية وشباب مصر لتنمية المجتمع بالفيوم ورواد صناع الخير و أبوبكر الصديق للتنمية والخدمات الإسلامية”، بإلإضافة إلى مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية، حيث تقدم المؤسسة تمويلًا لـ٣٥ مشروعا لذوي الهمم، ويأتي إجمالي قيمة تمويل المشروعات من الجمعيات الأهلية التي تم التعاون معها ٨٠٠ ألف جنيه.