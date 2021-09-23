برلماني يطالب بتأجيل الدراسة لمدة شهر حتى الانتهاء من موجة كورونا الرابعة

طالب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بتأجيل الدراسة لمدة شهر حتى الانتهاء من ذروة الموجة الرابعة من تفشي جائحة كورونا خاصة في ظل وجود زيادة عدد الإصابات بين الأطفال في ظل عدم إقرار منظمة الصحة العالمية حتى الآن بتطعيم من هم دون سن الثامنة عشر، مشيرًا إلى أهمية أن يبتعد الأطفال عن الأماكن المزدحمة واتباع كل الإجراءات الاحترازية بدقة.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إن وزارة الصحة المصرية اكتسبت الكثير من الخبرات في التعامل مع فيروس كورونا ، وأصبح الفريق الطبي أكثر قدرة على التعامل مع المصابين ، كما إن العدد الكبير الذي طعمته الوزارة سيحد بشكل كبير من تفشي الفيروس ، إلا أن المخاوف الأكبر هي من تراجع الوعي لدى المواطنين وعدم اتباعهم للإجراءات الاحترازية كما كان في بداية انتشار الفيروس ، وأصبح المواطنين يتعاملون مع جائحة كورونا كأمر طبيعي وعادت التجمعات كما كان في السابق مما يحتم على الجميع الدعوة لمزيد من تشديد الإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن الموجة الرابعة قد لا يكون عدد المصابين فيها كثير مثل الموجات السابقة لكن من يصاب تكون الأعراض أكثر خطورة من ذي قبل.

وأشار "رضوان" إلى أنه حتى الآن لم تجرى منظمة الصحة العالمية بحوثها حول فاعلية اللقاحات المعتمدة لمواجهة كورونا لدى الأطفال وحصر نسب الخطورة وبالتالي لا يمكن أبدًا منح اللقاح لمن هم دون سن الثامنة عشر ، خاصة وأن كل اللقاحات المضادة لكورونا مجازة بشكل طارئ لذلك يجب اتباع الحيطة مع الأطفال ، مطالبًا اللجنة العلمية لمواجهة كورونا ووزارة التربية والتعليم بتأجيل الدراسة لمدة شهر حتى تنتهي ذروة الموجة الرابعة ويمكن الحكم على شكل التعامل معها .