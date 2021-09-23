جامعة عين شمس ضمن أفضل 500 على مستوى العالم في تصنيف «QS»

أعلنت منظمة QS الدولية لتصنيف الجامعات، حصول جامعة عين شمس على المرتبة 301-500 في تصنيف الخرجين والسمعة التوظيفية لعام 2022، فإنها تعد هي الجامعة الحكومية الوحيدة التي حصدت تلك المكانة المتميزة، ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم تضمنها هذا التصنيف.

من جانبه، هنأ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أسرة الجامعة ومنتسبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وباحثين وخريجين بهذا الإنجاز الجديد والذى ينضم الى قائمة إنجازات الجامعة في شتى التصنيفات الدولية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا التصنيف يعتمد في المقام الأول على سمعة الجامعة المصنفة ومدى ملائمة خريجيها لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعلم والطلاب والمشرف العام على ملف التصنيف بالجامعة، إن هذا الإنجاز الذى حققته الجامعة في ذلك التصنيف يؤكد أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة يسير في المسار الصحيح نحو إنتاج خريج متميز يتواكب مع متطلبات سوق العمل، حيث يركز قطاع التعليم والطلاب في الآونة الأخيرة على تطوير البرامج والمقررات الدراسية الحالية واستحداث برامج أخرى تواكب أحدث التطورات العلمية في المجالات المختلفة وتتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ليس هذا فحسب بل قام القطاع بإنشاء برامج دولية مشتركة مع العديد من جامعات العالم.

كما أكد الدكتور محمد أيمن صالح – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تسلك مسلكا هاما في الآونة الأخيرة نحو الاهتمام بالتعاون مع جهات العمل داخل مصر بصفة خاصة، انطلاقا من رؤية الجامعة في ضرورة ربط العلم والبحث العلمي بالصناعة ومؤسسات المجتمع المدني، وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية في ضرورة تعاون مؤسسات العلم المتمثلة في الجامعات المصرية ومراكز البحوث المختلفة مع مؤسسات التجارة والصناعة والمجتمع المدنى لإيجاد حلول جذرية للمشكلات القومية التي تواجه الدولة، ولعل هذا ظهر جلياً في التعاون المثمر بين الجامعة وجمعية رجال الأعمال المصريين والتي تضم ما يقرب من 500 شركة مصرية في مختلف المجالات.

فيما أكدت الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، أن جامعة عين شمس تخطو خطوات سريعة نحو الانفتاح على المجتمع الدولي حيث تقوم الجامعة بعقد العديد من الشركات والاتفاقيات مع أعرق وأحدث الجامعات على مستوى العالم، والتي تهدف من خلالها إلى تبادل الثقافات والخبرات العلمية والبحثية مع تلك الجامعات المرموقة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ريم الكباريتي مدير روابط الخرجين بالجامعة أن جامعة عين شمس كانت سباقة في إنشاء رابطة لخريجي الجامعة تهدف إلى تحقيق التواصل المستمر بين الجامعة وخريجيها سواء الذين يعملون داخل مصر أو خارجها، كما تقوم الرابطة بعقد شراكات مع العديد من الشركات وجهات العمل المختلفة لتوفير فرص التدريب والتوظيف لطلابها وخريجيها .

كما أكد الدكتور أيمن فريد -مدير مركز التوظيف بالجامعة أن مركز التوظيف بالجامعة يلعب دورا كبيرا في توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجامعة وجهات التوظيف المختلفة، من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف الدورية سواء على مستوى الكليات أو الجامعة ككل والتي يقوم المركز بدعوة شتى الشركات ومؤسسات العمل المختلفة لحضورها والتعرف على قدرات ومؤهلات طلاب الجامعة والتي تساهم بدورها في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الجامعة وخريجيها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة إن هذا التصنيف يعتمد على عدة معايير تصب بالكامل في مجال قدرة الجامعة على إنتاج خريجين متميزين محليا ودوليا وتتمثل هذه المعايير في الآتي:

• سمعة صاحب العمل

• نتائج الخريجين

• الشراكات مع أرباب العمل

• صاحب العمل، اتصالات الطلاب

• معدل توظيف الخريجين

وقد حققت الجامعة معدلات مرتفعة في تلك المعايير مما ساعد على وجودها في المرتبة 301- 500 على مستوى جامعات العالم طبقا لهذا التصنيف.