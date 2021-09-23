وزير الخارجية ونظيره الصومالى يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك (فيديو)

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعًا، منذ قليل، مع وزير الخارجية الصومالي محمد عبدالرزاق، في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والصومال.

ووصل شكري لنيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكذلك شارك شكري، أمس، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.