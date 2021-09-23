12 نوفمبر.. عرض فيلم الإنيميشن رجل الثلج «olaf» على «ديزني بلس»

أعلنت شركة «ديزني والت» العالمية عرض فيلم الإنيميشن الجديد «olaf» وهو رجل الثلج الشهير لدى فيلم frozen للشقيتان إلسا وآنا، عبر منصة ديزني بلس يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل.

وأصدرت شركة ديزني العالمية فيلم خاص بشخصية “أولاف” بعدما حققت نجاح كبير أثناء عرضه ضمن أحداث “frozen”، والذي حصد إيرادات قياسية بشباك التذاكر العالمي وقت عرضه عام 2013.

وتميز رجل الثلج “أولاف” بخفة ظله وتعلقه الشديد بالشقيتان إلسا وآنا، كما أنه شهد العديد من المواقف الكوميدية رغم صعوبة الموقف التي تقع بها بطلتا العمل، ولكن مجرد ظهوره ضمن الأحداث يضفي نوع من البهجة والكوميديا لدى المشاهد.

يذكر أن من الأفلام الأخرى المرتقبة عرضها لشركة ديزني والت، من قبيل "ذي لاست دويل" لريدلي سكوت و"إيتيرنلز" لاستوديوهات "مارفل" و"ويست سايد ستوري" لستيفن سبيلبرغ، فهي ستعرض حصريا في صالات السينما لمدّة 45 يوما متتاليا على الأقل.

وكان هذا القرار شديد الترقّب لأن الاستوديوهات العملاقة طرحت منذ فترة سلسلة من الإنتاجات الكبيرة، مثل "بلاك ويدو" و"جانغل كروز" و"كرويلا"، بشكل متزامن على "ديزني+" وفي دور السينما، ما حرم هذه الأخيرة من جزء من الإيرادات.

وإثر هذا القرار، ادّعت الممثلة سكارليت جوهانسون، بطلة "بلاك ويدو"، على "ديزني" أمام القضاء، متّهمة إيّاها بفسخ عقد كلّفها ملايين الدولارات.

وقبل سنتين، كانت "ديزني" تنتج محتويات للسينما وللقنوات التلفزيونية، وبات عملاق الصناعات الترفيهية يتوجّه مباشرة إلى جمهوره عبر البثّ التدفقي والصالات الخاضعة لمشيئته.

وتعزّزت هذه الظاهرة بفعل الوباء وحتّى بفعل المتحوّرة دلتا الآخذة في الانتشار راهنا.

وفي منتصف أغسطس، خلال عرض النتائج المالية للمجموعة، ذكّر مدير الشركة بوب تشيبك باستراتيجية "ديزني" القائمة على المرونة ليتسنّى لها "متابعة المستهلك أينما كان"، خصوصا أنه "عندما ستعاود الصالات فتح أبوابها، سيكون الجمهور متردّدا في العودة".

وكانت استديوهات "وورنر براذرز" قد انتقدت على قرارها عرض أفلامها الجديدة لموسم 2021 على منصّتها "اتش بي أو ماكس"، بالرغم من تعهّدها لاحقا بعرض أعمالها حصريا في الصالات خلال 45 يوما العام المقبل.