حملة أمنية تستهدف 13 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في المنيا

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة المنيا) وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بالمنيا، وبمشاركة الجهات المختصة.

وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 13 مركزا لعلاج الإدمان كائنين بدائرة مركز شرطة (بنى مزار) بالمنيا حيث تبين وجود المخالفات الآتية :-

عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية.

عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية.

مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.