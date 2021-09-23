الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية ونظيره الكورى الجنوبى يجتمعان فى نيويورك (فيديو)

سامح شكري
سامح شكري

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونج إيوي يونج، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي تجرى بولاية نيويورك الأمريكية.

وتناول لقاء شكري ونظيره الكوري الجنوبي بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك دفع عجلة التجارة والاستثمارات بالنظر إلى الفرص المتاحة في كلا البلدين.

ووصل شكري لنيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكذلك شارك شكري، أمس، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الكوري الجنوبي الامم المتحدة نيويورك مصر

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