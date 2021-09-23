نقابة الصحفيين اليمنيين: مليشيات الحوثى تسببت فى مقتل 46 صحفيًا

كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، اليوم الخميس: أن المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً تسببت في مقتل 46 صحفيًا يمنيًا وارتكبت اكثر من 1400 حالة انتهاك ضد الصحفيين.

وأشار الاسيدي -في الندوة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق بالتنسيق مع النادي الصحفي السويسري بعنوان (المليشيا الحوثية وانتهاكات مستمرة بحق الصحفيين والصحافة في اليمن) وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- إلى أن العام 2015م كان الأسوأ في تاريخ الانتهاكات ضد الصحافة، لافتاً إلى أن حرية الصحافة في اليمن كانت ضحية لجماعات مسلحة داهمت مؤسسات إعلامية وأغلقت بعضها وحجبت عشرات المواقع الإخبارية.

واستعرض الاسيدي أوضاع الصحفيين اليمنيين، وما يتعرضون له من قتل واعتقال واخفاء قسري والحكم بالإعدام على عدد منهم من قبل المليشيات الحوثية، محملاً ميليشيا الحوثي مسئولية مايتعرض له الصحفيون من انتهاكات واعتداءات.

الجدير بالذكر تصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، لهجوم لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة العبدية جنوب مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية: "إن المعارك التي اندلعت انتهت بفرار المليشيا الحوثية باتجاه البيضاء بعد مصرع غالبية عناصرها بنيران قوات الجيش والمقاومة، مؤكدًا أن العديد من جثث المليشيا ما تزال متناثرة في المناطق التي دارت فيها المواجهات.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا الحوثية.

جدير بالذكر أنه تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس، من تحرير واستعادة مناطق ومواقع في مديرية عسيلان، من قبضة الحوثيين.

وأكد مصدر عسكري يمني - حسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - أن قوات الجيش مسنودة من المقاومة الشعبية تعاملت مع عناصر الحوثي بكل حزم، وقامت باستعادة كل من مناطق السويداء، والصفراء، والسليم، والعلم، لافتاً أن الجيش يواصل تقدمه وسط انهيار وفرار جماعي لعناصر الحوثية.