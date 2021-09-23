الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استكمالًا لحملتها الدعائية.. «السياحة والآثار» تنشر فيديو ترويجيًا عن أسيوط

احمد يوسف رئيس هيئة
احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة

نشرت وزارة السياحة والآثار فيديو ترويجياً قصيراً على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة أسيوط استكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام الشهر الجاري للترويج السياحي للمحافظات، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 27 سبتمبر احتفالاً بيوم السياحة العالمي.

وتهدف الحملة إلى إظهار جمال وعراقة ال ٢٧ محافظة والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها، من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، على مدار الـ ٢٧ يوماً المقبلة بواقع محافظة كل يوم.

كما تستهدف الحملة شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم، حيث سيتم إطلاقها بما يقرب من ١٤ لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مع إثراء المحتوى الرقمى للمقاصد السياحية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين لهذه المنصات وإبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية

محافظة أسيوط:

تعتبر محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر وهى تطل على نهر النيل، ومن أشهر المعالم السياحية والأثرية بها الدير المحرق الذي مكثت به السيدة العذراء حوالي سته أشهر، وقرية الهمامية الأثرية وجبانة الأمراء بقاو الكبير، وقناطر أسيوط، ودير درنكة الذي يعتبر النقطة الثانية من نقاط رحلة العائلة المقدسة عندما جاءت الي أسيوط، ومقابر مير بالقوصية، والمسجد الأموي، والوكالات الإسلامية.

مواقع التواصل الاجتماعي السياحة والآثار محافظات مصر وزارة السياحة والآثار السياحة والسفر المقاصد السياحية

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