حبس شخص ضُبط بحوزته أسلحة نارية فى عابدين

أمرت نيابة عابدين بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء بقصد الاتجار بمنطقة عابدين، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من العميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة يفيد بتمكن قوة أمنية من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية لدائرة القسم بقيادة المقدم محمد الشيخ رئيس المباحث من ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته كرتونة بداخلها 230 قطعة سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته اعترف بتحصله عليهـا مـن أحـد الأشـخاص – مقيم بمحافظة الجيزة لشحنها لمحافظة بورسعيد نظير مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم الأخير، حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بداخلها على (فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– طبنجة صوت – 5 مسدسات صوت–– عدد كبير من الأسلحة البيضاء "مطواة – حظاظات ذات نصل حاد– قبضات حديدية – خناجر – عصا" – صواعق كهربائية –4 فوارغ قنابل مسيلة للدموع – مجموعة من المعدات والأدوات المُستخدمة فى تصنيع الأسلحة البيضاء)، كما تم بإرشاده ضبط سيارة ملكة والمستخدمة فى نقل المضبوطات، وبمواجهتـه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والسيارة فـى نقـل التجـارة غيـر المـشروعة، وأضاف أنـه يقـوم باستخدام الـشـقـة سـكنـه كمـصنع ومخـزن للمضبوطات سالفة الذكر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.