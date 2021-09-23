إزالة 66 حالة تعدٍ في 8 محافظات ضمن الحملة القومية لحماية نهر النيل

نفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 66 إزالة في نطاق محافظات "المنوفية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - المنيا - سوهاج - قنا - أسوان"، بذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 64490 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

يأتي ذلك في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لجميع الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.



وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على أشكال التعديات والمخالفات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل وفرعيه.