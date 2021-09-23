محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزى (صور)

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخميس، بزيارة ميدانية لمدينة الحمام؛ للوقوف على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وتيسير تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي

تفقد محافظ مطروح يرافقه اعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ومدحت الصباغ نائب رئيس مدينة الحمام وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية بالمحافظة الإنشاءات الجديدة بمستشفى الحمام المركزى والمقامة على مساحة ٧٢٠م٢ تضم طابقين للقامة غرف عمليات وعناية وبنك الدم، إضافة إلى إقامة مدرسة تمريض بعدد 7 فصول بالطابق الثالث.

محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي

ووجه المحافظ بالإسراع في تنفيذ وإنهاء الأعمال لتوفير مزيد من الخدمات الصحية والطبية لأهالي الحمام مع العمل على زيادة أسرة غرف العناية مع مراجعة تشغيل وصيانة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى وصيانة مولد الكهرباء والتنسيق مع شركة كهرباء إسكندرية لاستقرار التيار الكهربى بالمستشفى.

محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي

كما تفقد خالد شعيب الانتهاء من الكوبري الغربي بمدينة الحمام مع التشغيل التجريبي بطول ٧٠٠ م٢ وبعرض حاراتين ليصل بين قبلي وبحرى مدينة الحمام وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة، إضافة إلى إعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق النايل سات بمدينة الحمام بطول ٢،٢ كم، والتى يجرى تطويرها مع ازدواج الطريق بعرض ٢٠ م فى الجزء القديم و٣٠ م في الجزء الجديد مع اعمال الإنارة وتحويل الاعمدة والكابلات من هوائية الى ارضية وذلك بهدف تيسير الحركة المرورية وتقليل الكثافة داخل المدينة.

محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي

محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي