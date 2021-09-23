الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزى (صور)

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخميس، بزيارة ميدانية لمدينة الحمام؛ للوقوف على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وتيسير تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

IMG-20210923-WA0095 - قص
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي 

تفقد محافظ مطروح يرافقه اعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ومدحت الصباغ نائب رئيس مدينة الحمام وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية بالمحافظة الإنشاءات الجديدة بمستشفى الحمام المركزى والمقامة  على مساحة ٧٢٠م٢ تضم طابقين للقامة غرف عمليات وعناية وبنك الدم، إضافة إلى إقامة مدرسة تمريض بعدد 7 فصول بالطابق الثالث. 

IMG-20210923-WA0093
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي 

ووجه المحافظ بالإسراع في تنفيذ وإنهاء الأعمال لتوفير مزيد من الخدمات الصحية والطبية لأهالي الحمام مع العمل على زيادة أسرة غرف العناية مع مراجعة تشغيل وصيانة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى وصيانة مولد الكهرباء والتنسيق مع شركة كهرباء إسكندرية لاستقرار التيار الكهربى بالمستشفى.

IMG-20210923-WA0095
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي 

كما تفقد خالد شعيب الانتهاء من الكوبري الغربي بمدينة الحمام مع التشغيل التجريبي بطول ٧٠٠ م٢ وبعرض حاراتين ليصل بين قبلي وبحرى مدينة الحمام وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة، إضافة إلى إعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق النايل سات بمدينة الحمام بطول ٢،٢ كم، والتى يجرى تطويرها مع ازدواج الطريق بعرض ٢٠ م فى الجزء القديم و٣٠ م في الجزء الجديد مع اعمال الإنارة وتحويل الاعمدة والكابلات من هوائية الى ارضية وذلك بهدف تيسير الحركة المرورية وتقليل الكثافة داخل المدينة.

IMG-20210923-WA0106
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي 

محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي
محافظ مطروح المشروعات التنموية الخدمات الصحية مستشفي الحمام النواب والشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

كالعادة.. الزمالك يهزم الأهلى فى «قمة اليد»

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

استجابة لـ«الدستور».. «صناع الخير» تتكفل بعلاج «الطفلة فريدة»

بعد تحذيرات «الصحة».. كيف تتجنب الإصابة بكورونا في الموجة الرابعة؟

الغرف التجارية: مد فترة معرض «أهلًا مدارس» حتى 1 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: تعزيز العلاقات مع مصر أهم أهدافنا

الأردن يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

«طيران العال» الإسرائيلي يطالب بـ 100 مليون دولار تعويضا من حكومته