إحالة متهمين بسرقة مطبعة فى السيدة زينب للمحاكمة

قررت النيابة إحالة متهمين بسرقة مطبعة، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفاده تلقيه بلاغا من صاحب مطبعة، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر قفل باب المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

وتبين إجراء التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصان لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "دراجة نارية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما عتلة حديدي، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وأكدا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.