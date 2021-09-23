شكري ونظيره الإيطالي يبحثان العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، في ولاية "نيويورك" الأمريكية.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن لقاء شكري ووزير الخارجية الإيطالي بحث العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، ومعالجة القضايا الإقليمية ذات الأولوية للجانبين.

وأشار السفير حافظ، في بيان، إلى أن شكري يعقد لقاءات مكثفة خلال وجوده في نيويورك.

لقاءات شكري في الأمم المتحدة

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات مهمة، منذ وصوله إلى نيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكذلك شارك شكري، أمس، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.