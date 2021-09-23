«الرئاسي الليبي» يطالب حكومة الوحدة بالاستمرار في عملها.. ويحذر من التصعيد

دعا المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، اليوم الخميس، البرلمان إلى إنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتقالية كما طالب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين ودعم العملية الانتخابية.

وطالب المجلس الرئاسي في بيان له جميع الأطراف بعدم التصعيد ضمانا لسير الانتخابات وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوتر الشعبي.

بيان المجلس الرئاسي الليبي

وأكد المجلس الرئاسي بشكل صريح وواضح ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، داعيا السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام عملية الانتخابات.

ودعا المجلس البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة يان كوبيش بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ خريطة الطريق السياسية المتفق عليها.

الدبيبة يؤكد على أهمية الانتخابات

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري أكدا في وقت سابق اليوم على أهمية تعزيز جهود إنجاح الانتخابات المقبلة.

وأكد الدبيبة، على دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

وكان دعا حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، دعا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة غدا الجمعة المقبل في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، دعماً له، بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته.

وفي المقابل، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن «كل قرارات الحكومة الداخلية ستستمر، ولكن لا صلاحية لها في توقيع اتفاقيات خارجية مع أي دولة».

من جانبها، رفضت بعثة الأمم المتحدة القرار، ورأت أن حكومة الدبيبة «شرعية» حتى يتم إبدال أخرى بها من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أكد دعم الاتحاد الأوروبي، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيراً إلى مساهمات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.