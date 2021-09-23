الجامعة العربية وبيلاروس تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

بحث الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير خليل الذوادي، خلال استقباله اليوم الخميس نائب وزير خارجية بيلاروس ميكالاي باريسيفيتش، والوفد المرافق له سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

وذكرت الجامعة العربية -في بيان لها- أنه جرى خلال اللقاء بين الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير خليل الذوادي، مع نائب وزير خارجية بيلاروس ميكالاي باريسيفيتش، التأكيد على متانة العلاقات بين جمهورية بيلاروس والدول العربية.

وأشارت الجامعة العربية في البيان إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة خارجية بيلاروس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية عام 2007، بما تتضمنه من آفاق للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد بيان الجامعة العربيةـ أن لقاء الذي جرى بين الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير خليل الذوادي مع نائب وزير خارجية بيلاروس ميكالاي باريسيفيتش، تناول أيضا فرص التعاون الممكنة وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والتعليم والتعاون التقني وقواعد المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها.

كما أشار بيان الجامعة العربية إلى أن ميكالاي باريسيفيتش نائب وزير خارجية بيلاروس، وجه الدعوة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومسئولي الأمانة العامة للجامعة لزيارة العاصمة "مينسك " خلال العام المقبل بمناسبة الاحتفال بمرور 15 عامًا على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

كما تم مناقشة فرص التعاون الممكنة مع القطاعات والإدارات المعنية داخل الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة.

حضر الاجتماع كل من سفير بيلاروس بالقاهرة سيرجي تيرينتيف، ومديرة إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي بالجامعة العربية رانيا أوراغ، ومدير إدارة القرن الإفريقي والسودان بالجامعة زيد الصبان.