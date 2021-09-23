الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جيران «أوس أوس» يصلحون بينه وبين ميرنا جميل فى «الفرح فرحنا»

أوس أوس
أوس أوس

يكثف المخرج معتز التوني ساعات تصوير مشاهد مسلسل «الفرح فرحنا» الذي يخوض بطولته الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلم «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل أن «أوس أوس» تجمعه علاقة عاطفية بميرنا جميل ضمن الأحداث وعندما يقترب موعد زفافهما تحدث بينهما بعض المشاكل التي تهدد علاقتهما، لكن يتدخل أهل منطقتهما للصلح بينهما وينجحون في ذلك بالنهاية، مشيرًا إلى أن أحداث العمل تدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت وبه لمسة رومانسية، مؤكدًا أن أوس أوس يظهر خلاله بدور مختلف عما قدمه من قبل.

ولم تستقر الجهة المنتجة حتى الآن على موعد عرض العمل فكان المفترض عرضه خلال موسم الشتاء المقبل، إلا أن صناع العمل اقترحوا عرضوا خلال موسم رمضان لعام 2022 المقبل، ولكن لم يستقروا على موعد بعينه حتى الآن.

اوس اوس محمد أسامة مسلسل الفرح فرحنا موسم رمضان ميرنا جميل موسم الشتاء أوت أوف سيزون

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