البطن الهرموني.. كل ما تريد معرفته عن الانتفاخ بسبب الهرمونات

هل حاولت إجراء تعديلات على النظام الغذائي والتمارين الرياضية؟، لكنك ما زلت تجد صعوبة في إنقاص الدهون من منطقة البطن؟ قد يكون السبب هو أنك تعاني من البطن الهرموني وفي هذه الحالة يؤدي نقص بعض الهرمونات إلى زيادة الوزن حول منطقة البطن.



ما هو انتفاخ البطن الهرموني؟

تنظم الهرمونات وظائف مختلفة في الجسم، إلى جانب التمثيل الغذائي والتوتر والجوع والدافع الجنسي، وعندما تحدث التقلبات في المستويات الهرمونية يمكن أن يكون هناك نقص في هرمونات معينة وهذا هو السبب في أن انتفاخ البطن أصبح أكثر شيوعا من ذي قبل، ويسمّى في هذه الحالة بالبطن الهرموني، وفقا لموقع HEALTH SITE.

وهناك العديد من الحالات المرتبطة بالهرمونات التي يمكن أن تجعلك تخزن أرطالًا من الدهون حول منطقة البطن مثل خمول الغدة الدرقية ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات وانقطاع الطمث، كما تحدث اختلالات هرمونية أخرى بسبب السمنة أو التوتر أو الأدوية، وفيما يلي بعض العلامات التي قد تدل على أنك تواجه حالة البطن هرموني.

الشعور الدائم بالجوع حتى بعد تناول الوجبات

إذا كان هذا يحدث بشكل متكرر، فهذا يعني أن الهرمونات الجنسية تؤثر بشكل غير مباشر على تلك الهرمونات التي تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي لديك وهي الإستروجين والتستوستيرون، وتجعلك مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة تشعر بالجوع حتى بعد تناول الوجبات.

الشعور بالتوتر طوال الوقت

في كل مرة تتعرض فيها للإجهاد تفرز الغدد الكظرية الكورتيزول لمساعدة جسمك على الاستجابة على الفور، وفي حالة تعرضت للإجهاد طوال الوقت، فلن تدرك الغدة الكظرية أنها تنتج المزيد من الكورتيزول أكثر ما يحتاجه جسمك، علاوة على ذلك، فإن المستويات المرتفعة من الكورتيزول ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم وحتى السكر في الدم، كما ان لكثير من الكورتيزول يميل إلى زيادة دهون البطن.

زيادة الوزن في منطقة البطن

يحدث ذلك بسبب انخفاض مستوى الهرمونات في جسمك، كما يحدث انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بسبب الإفراط في ممارسة الرياضة، أو عدم تناول الطعام بشكل صحيح ، أو مشاكل الغدة النخامية، وعندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل كبير، قد يكتسب المرء المزيد من الوزن حول البطن.