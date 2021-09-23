الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 60 طن مخلفات وتركيب 38 كشاف إنارة ولمبة ليد بقرى المنيا (صور)

رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة بالقرى التابعة لها بالتوازي مع أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة وقامت برفع 60 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وصيانة وتركيب 38 كشاف إنارة ولمبة ليد جديدة.

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رفع مخلفات بقري المنيا

قال محمد رمضان، رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية إنه تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس- صفط اللبن والبرجاية، ونقلها إلى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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رفع مخلفات بقري المنيا

أضاف رئيس القرية أن قسم الانارة بالقرية واصل جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الانارة بالقرية حيث تم صيانة وإصلاح 10 كشافات إنارة داخل نطاق القرية في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة بتكثيف حملات النظافة وعمل صيانة دورية للكشافات وأعمدة إنارة لرفع كفاءة منظومة الانارة والنظافة بالقرى والأحياء؛ حفاظًا على سلامة وصحة وامن المواطنين.

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رفع مخلفات بقري المنيا

أوضح محمد سميح، سكرتير الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان أنه تم تركيب 18 لمبة ليد داخل قرية ريده وشارع الصليبة وإصلاح عدة أعطال داخل نطاق القرية تحت إشراف المهندس عبدالتواب حسن رئيس قسم الإنارة بالقرية.

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رفع مخلفات بقري المنيا

وأكد حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، أنه تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من منطقة أولاد الشيخ ورفع المخلفات البينية الموجودة في منطقة الطبجي ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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رفع مخلفات بقري المنيا

أشار أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين، إلى أن قسم البيئة  بالقرية واصل جهوده المبذولة برفع 20 طن مخلفات وقمامه من منطقة أبو فليو ونقلها الى المقالب العمومية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للقرية.

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رفع مخلفات بقري المنيا

من ناحيته، أكد اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، متابعة وتكثيف حملات النظافة بقرى وأحياء المنيا؛ للحد من انتشار الأمراض والفيروسات، خاصة فيروس كورونا والمتابعة الدورية لأعمال الإنارة بالقرى والأحياء لرفع كفاءتها والحد من مخاطر الحوادث ليلاً.

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رفع مخلفات بقري المنيا

رفع مخلفات بقري المنيا

رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
242675299_1929615433883083_166996834168628543_n
242675299_1929615433883083_166996834168628543_n
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات إنارة ولمبات ليد المنيا رفع مخلفات بالقري محمد رمضان اللواء ياسر عبد العزيز

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