الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد إثارتها الجدل..

حقيقة إضافة صور «كوميكس فيس بوك» إلى كتاب الأحياء للصف الثالث الثانوي

كوميكس
كوميكس

كشفت مصادر في ديوان عام وزارة التربية والتعليم حقيقة صور صفحات كتاب الأحياء المتداول على منصات السوشيال ميديا والذي يحتوي على "كوميكس فيس بوك".

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن هذه الكتب ليست حقيقة وليس لوزارة التربية والتعليم أي صلة بها من قريب أو من بعيد، مؤكدا أن كتب الصف الثالث الثانوي لم تطبع بسبب أن الطلاب حاصلين على أجهزة “تابلت”.

وفي سياق متصل، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على اقتراح أحد أولياء الأمور عبر أحد الجروبات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي اقترح طباعة كتب الصف الثالث الثانوي حتى ولو يتحمل ولى الأمر تكلفة الطباعة.

وقال الوزير فى تصريحه: «التحول الرقمي في المرحلة الثانوية قرار دولة تم تطبيقه منذ ٢٠١٨ وتكبدت الدولة تكاليف باهظة لشراء ملايين من أجهزة التابلت».

كوميكس 

وأضاف الوزير خلال تصريحه: «تكاليف إنتاج وترجمة وإعداد المحتوى الرقمي الهائل والممتاز، وكذلك المحطات التليفزيونية والرقمية وبالتالي قرار عدم طباعة كتب ورقية "منتهي"».

كوميكس 

واستكمل الوزير: «الكتب متاحة رقميا والمصادر كلها من خلال أجهزة التابلت ولا داعي لشرائها من اى مكتبات على الإطلاق..الامتحانات القادمة الكترونية ولن نسمح بدخول كتب ورقية».

واختتم الوزير تصريحه قائلا: «اـمنى بعد هذا التوضيح ـن نتوقف عن الجدل في هذا الموضوع تماما لو تفضلتم».

التعليم الفنى وزير التربية والتعليم التحول الرقمي الدكتور طارق شوقي السوشيال ميديا المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

كالعادة.. الزمالك يهزم الأهلى فى «قمة اليد»

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

استجابة لـ«الدستور».. «صناع الخير» تتكفل بعلاج «الطفلة فريدة»

بعد تحذيرات «الصحة».. كيف تتجنب الإصابة بكورونا في الموجة الرابعة؟

الغرف التجارية: مد فترة معرض «أهلًا مدارس» حتى 1 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: تعزيز العلاقات مع مصر أهم أهدافنا

الأردن يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

«طيران العال» الإسرائيلي يطالب بـ 100 مليون دولار تعويضا من حكومته