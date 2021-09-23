حقيقة إضافة صور «كوميكس فيس بوك» إلى كتاب الأحياء للصف الثالث الثانوي

بعد إثارتها الجدل..

كشفت مصادر في ديوان عام وزارة التربية والتعليم حقيقة صور صفحات كتاب الأحياء المتداول على منصات السوشيال ميديا والذي يحتوي على "كوميكس فيس بوك".

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن هذه الكتب ليست حقيقة وليس لوزارة التربية والتعليم أي صلة بها من قريب أو من بعيد، مؤكدا أن كتب الصف الثالث الثانوي لم تطبع بسبب أن الطلاب حاصلين على أجهزة “تابلت”.

وفي سياق متصل، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على اقتراح أحد أولياء الأمور عبر أحد الجروبات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي اقترح طباعة كتب الصف الثالث الثانوي حتى ولو يتحمل ولى الأمر تكلفة الطباعة.

وقال الوزير فى تصريحه: «التحول الرقمي في المرحلة الثانوية قرار دولة تم تطبيقه منذ ٢٠١٨ وتكبدت الدولة تكاليف باهظة لشراء ملايين من أجهزة التابلت».

كوميكس

وأضاف الوزير خلال تصريحه: «تكاليف إنتاج وترجمة وإعداد المحتوى الرقمي الهائل والممتاز، وكذلك المحطات التليفزيونية والرقمية وبالتالي قرار عدم طباعة كتب ورقية "منتهي"».

كوميكس

واستكمل الوزير: «الكتب متاحة رقميا والمصادر كلها من خلال أجهزة التابلت ولا داعي لشرائها من اى مكتبات على الإطلاق..الامتحانات القادمة الكترونية ولن نسمح بدخول كتب ورقية».

واختتم الوزير تصريحه قائلا: «اـمنى بعد هذا التوضيح ـن نتوقف عن الجدل في هذا الموضوع تماما لو تفضلتم».