شكرى يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أولويات المرحلة المقبلة

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، في هذه الأثناء، اجتماعًا مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، على هامش لقاءات الأمم المتحدة في ولاية "نيويورك" الأمريكية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري قدم التهنئة لعبدالله شاهد، على انتخابه رئيسًا للدورة 76 للجمعية العام بالأمم المتحدة.

وأضاف السفير حافظ، في بيان، أن لقاء شكري وشاهد تناول أبرز القضايا والموضوعات المُدرجة على أجندة الجمعية العامة وأولويات عملها خلال المرحلة المُقبلة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات مهمة، منذ وصوله إلى نيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.